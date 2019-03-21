شكرا لقرائتكم على ماهر يتواصل مع الكونغولى لوكومبى عقب مباراة المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص على ماهر المدير الفنى لإنبى على التواصل مع الكونغولى لوكومبى صانع ألعاب الفريق البترولى بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده الأولمبى أمام المغرب، في ذهاب المرحلة الأخيرة المؤهلة لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى أقيمت بالكونغو وانتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة.
كما أكد لوكومبى لعلى ماهر، عودته مباشرة للانضمام إلى إنبى بعد الانتهاء من مباراة منتخب بلاده الأولمبى فى الإياب أمام المغرب، التى ستقام يوم الأحد القادم، حتى ينتظم مع الفريق البترولى فى الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلى، التى ستجمع الفريقين، يوم 29 من شهر مارس الجارى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين بالدورى.
كما سيحرص على ماهر على متابعة التنزانى يحيى شيزا صانع ألعاب إنبى المتواجد مع منتخب بلاده الأول استعدادا فى مواجهة أوغندا، التى ستقام يوم الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات المؤهلة لأمم إفريقيا التى سوف تستضيفها مصر ويضم المنتخب التنزانى 3 لاعبين من الدورى المصرى هم شيزا بجانب حميد ماو لاعب بتروجت ويحيى زايد مهاجم الإسماعيلى ويأتى متابعة على ماهر لثنائى إنبى الدولى سواء لوكومبى أو شيزا ضمن استعدادات البترولى لموقعة الدراويش.
كانت هذه تفاصيل خبر على ماهر يتواصل مع الكونغولى لوكومبى عقب مباراة المغرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.