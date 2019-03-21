كابتن المنصورة السابق يرصد 100 ألف جنيه من أجل الصعود للممتاز...

جدة - عمرو شويل أعلن حسن المزاحى كابتن المنصورة السابق ولاعب المنصورة فى العصر الذهبى، عن رصد مكافأة 100 ألف جنيه للاعبين فى حالة الصعود للدورى الممتاز هذا الموسم.

وجاءت مكافأة المزاحى للاعبين والجهاز الفنى قبل ساعات من مباراة الفريق أمام طنطا، والمقرر لها الثالثة من عصر اليوم باستاد المنصورة، وهى المباراة التى ستحسم وبشكل كبير بطاقة الصعود لدورى الأضواء والشهرة.

يذكر أن حسن المزاحى يكافئ اللاعبين عقب كل مباراة بجائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه فى حالة تحقيق الفوز داخليا وخارجيا منذ انطلاقة دورى القسم الثانى.