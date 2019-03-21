الزمالك يرفض معاقبة أوباما على إنذار المقاولون...

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى للزمالك ومسئولو النادى، معاقبة يوسف أوباما مهاجم الفريق على البطاقة الصفراء، التى حصل عليها اللاعب فى مواجهة المقاولون العرب الأخيرة بالجولة الخامسة والعشرين بالدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

وجاء رفض مسئولى الزمالك والجهاز الفنى معاقبة أوباما وفقا للائحة الفريق التى تعاقب أى لاعب على الإنذارات، لرؤية مسئولى النادى الأبيض والجهاز الفنى بأن البطاقة التى حصل عليها فى مباراة المقاولون غير مستحقة.

فيما كشف مصدر بجهاز الزمالك أن أوباما قال عقب المباراة مباشرة أنه لا يعرف سبب حصوله على تلك البطاقة، ولكنه رفض الاعتراض مفضلا التركيز فى المباراة حتى لا يتعرض لعقوبة مضاعفة.