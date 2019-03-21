والد الننى فى معسكر الفراعنة قبل السفر إلى نيجيريا...

جدة - عمرو شويل تواجد ناصر الننى والد محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، فى معسكر الفراعنة قبل السفر إلى النيجر بعد قيل لخوض مباراة الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا.

وحرص والد الننى على الاطمئنان على المنتخب قبل السفر إلى النيجر، كما عقد جلسة مع خافير أجيرى المدير الفنى للفراعنة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه النيجر يوم السبت المقبل، قبل مواجهة نيجيريا وديا يوم الثلاثاء المقبل.

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