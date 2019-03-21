شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. والدة متعب تكشف عن هدية القناص الدائمة فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحاجة سمية محمد سيد المتعب، والدة اللاعب الدولى عماد متعب لـ"سوبر كورة"، إن نجم الأهلى السابق اعتاد أن يحضر لها هدايا قيمة فى عيد الأم، لمعرفة الهدية اضغط هنا:

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