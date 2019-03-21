شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاولون يجرى جراحة عاجلة بعد التعادل مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى أحمد الشيمى، لاعب المقاولون العرب، عملية جراحية عاجلة اليوم، الخميس، بعد تعرضه لكسر فى الأنف خلال المباراة التى جمعت المقاولون بالزمالك أمس فى الدورى.

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وحرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون، على الاطمئنان على اللاعب والاتصال بوالده الذى اطمأن من خلاله على نجاح الجراحة، كما زار المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة اللاعب والاطمئنان عليه وهو ما قام به الجهاز الفنى بالكامل وباقى اللاعبين وسيحصل اللاعب على فترة راحة قبل تحديد برنامج تأهيلى له.

وحصل المقاولون على راحة لمدة يومين بعد التعادل مع الزمالك على أن يبدأ تدريباته بعد غد السبت استعدادا لمباراة المصرى.