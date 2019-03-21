شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يتابع دوليى إنبى استعداداً لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص على ماهر، المدير الفنى لإنبى، على التواصل مع الكونغولى لوكومبى صانع ألعاب الفريق البترولى بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده الأولمبى أمام المغرب، فى ذهاب المرحلة الأخيرة المؤهلة لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى أقيمت بالكونغو وانتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة.

كما أكد لوكومبى لـ على ماهر عودته مباشرة للانضمام إلى إنبى بعد الانتهاء من مباراة منتخب بلاده الأولمبى فى الإياب أمام المغرب، التى ستقام الأحد المقبل، حتى ينتظم مع الفريق البترولى فى الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلى، التى ستجمع الفريقين يوم 29 من شهر مارس الجارى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين بالدورى.

كما يحرص على ماهر على متابعة التنزانى يحيى شيزا صانع ألعاب إنبى المتواجد مع منتخب بلاده الأول استعداداً فى مواجهة أوغندا، التى ستقام الأحد المقبل فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات المؤهلة لأمم أفريقيا التى سوف تستضيفها مصر، ويضم المنتخب التنزانى 3 لاعبين من الدورى المصرى هم شيزا بجانب حميد ماو لاعب بتروجت ويحيى زايد مهاجم الإسماعيلى، ويأتى متابعة على ماهر لثنائى إنبى الدولى سواء لوكومبى أو شيزا ضمن استعدادات البترولى لموقعة الدراويش.