سوبر كورة.. مروان محسن يتحدث عن مباراة القمة واستبعاده من المنتخب وانتقادات الجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم مروان محسن، مهاجم الأهلى، أفضل مستوياته حالياً بعد التعافى من الإصابة التى أبعدته عن الملاعب أكثر من 9 أشهر. لمتابعة حوار مروان محسن اضغط هنا..

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