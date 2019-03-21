شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المنتخب الأولمبى بالزى التقليدى فى ودية أمريكا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم الاجتماع الفنى لمباريات الفريق الوطنى، بفندق اقامة المنتخب الأولمبى بمعسكره فى إسبانيا، بحضور مديرى منتخبى أمريكا وهولندا، والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبى.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يلعب المنتخب الأولمبى بالزى الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما المنتخب الأمريكى بالأبيض، والمنتخب الهولندى بالبرتقالى.

وأعلن الدكتور علاء عبدالعزيز عن الاتفاق على كافة الترتيبات، وتم الاتفاق على تغيير 9 لاعبين خلال المباراة على ثلاث توقفات.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفى للمدير الفنى وكابتن الفريق فى السابعة مساء اليوم بين مصر وأمريكا، وتقام ودية منتخب مصر أمام أمريكا فى السادسة مساء الغد.

Advertisements