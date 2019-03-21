الأهلي يواجه جمهورية شبين غداً ودياً استعداداً للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مواجهة ودية أمام جمهورية شبيبن، فى الثالثة عصر غد الجمعة، على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، فى إطار الاستعداد لمواجهة القمة أمام الزمالك.
ويسعى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، لتجهيز لاعبيه والاستفادة الفنية من هذه المباراة الودية قبل موقعة الزمالك.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.
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