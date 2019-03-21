شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" يكشف تفاصيل حوار طفل الزمالك والحكم محمد الحنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمود حمدى، طفل الزمالك الذى يحضر جميع مباريات الفارس الأبيض، إلى طاقم الحكام الذى أدار مباراة أمس أمام المقاولون العرب بالدورى بقيادة محمد الحنفى، عقب انتهاء اللقاء. لمعرفة الحديث الذى دار بين الطفل والحكم اضغط هنا..

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