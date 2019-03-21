شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عماد النحاس قاهر الأهلى و"معطل" الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع المقاولون العرب، بقيادة مديره الفنى عماد النحاس، تعطيل قطار الزمالك فى الدورى الممتاز، بالتعادل 2 / 2 فى المباراة التى جمعت الفريقين بالأسبوع الخامس والعشرين، ليفقد الأبيض نقطتين مهمتين قبل لقائه المرتقب مع الأهلى، فى قمة الدورى المحدد لها يوم 30 من مارس الجارى على استاد برج العرب، ليقلص الفارق بين القطبين إلى نقطتين فقط، بعدما احتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 53 نقطة، فيما احتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة.. يستعرض ”الخليج 365” أبرز النجاحات لعماد النحاس.





عماد النحاس يقود المقاولون للمركز السادس بالدورى بعد 147 يومًا

تولى عماد النحاس قيادة المقاولون العرب خلفاً لعلاء نبيل، يوم 25 من أكتوبر الماضى، أى منذ 147 يومًا، وكان ذئاب الجبل يحتل وقتها المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل والخسارة فى 7 مباريات.

وقاد عماد النحاس المقاولون فى 15 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز، استطاع الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباكهم 14 هدفًا.





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عماد النحاس يقود المقاولون للفوز على الأهلى

استطاع عماد النحاس أيضًا تحقيق الفوز على الأهلى، فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم 27 نوفمبر الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى الممتاز.





عماد النحاس يواجه الزمالك للمرة الخامسة

وتعد هذه المرة الخامسة التى يلتقي فيها عماد النحاس مع الزمالك ولم ينجح الأبيض في الفوز عليه سوى مرة واحدة فقط، بعدما حقق النحاس الفوز على الأبيض فى مباراة وتعادل فى 3 مباريات.

البداية كانت مع أسوان، حيث استطاع النحاس التعادل سلبيا مع الزمالك قبل أن يفوز الفريق الأبيض بعد ذلك بهدف دون رد، قبل أن يقود الشرقية لتحقيق فوزا تاريخيا على الزمالك بهدف دون رد، فى الموسم التالى مباشرة وبعد ذلك قاد النحاس الرجاء وتعادل مع الزمالك إيجابيا بهدف لمثله، قبل أن يتعادل معه مع المقاولون بالأمس.