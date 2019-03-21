نتيجة قرعة أمم إفريقيا اليوم دور ال8 اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 CAF | نتائج قرعه الكونفدراليه...

تقام مراسم سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019 اليوم الأربعاء لتحديد مواجهات دور الـ 8 ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتنظيم مراسم سحب القرعة في القاهرة بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد من ممثلي الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع النهائي متصدرًا مجموعته برفقة وصيفه سيمبا التنزاني ، بالإضافة إلى 6 أندية أخرى وهي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي وشباب قسنطينة الجزائري وحوريا كوناكري الكيني ومازيمبي الكونغولي ،ويحضر عماد متعب مهاجم الأهلي السابق حفل القرعة المقام حاليًا.

وتجري في الوقت ذاته مراسم قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية التي تأهل فيها إلى دور الثمانية كل من الزمالك ونهضة البركان وحسنية أغادير من المغرب والصفاقسي والنجم الساحلي من تونس وجورماهيا الكيني.

أجريت، اليوم الجمعة، قرعة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت قرعة دوري الأبطال عن مجموعات حديدية وأخري متوازنة نسبيًا.

المستوى الأول:

الأهلي “مصر” – الترجي “تونس” – مازيمبي “الكونجو” – الوداد “المغرب”

المستوى الثاني:

فيتا كلوب ” الكونجو” – الأفريقي “تونس” – حوريا “غينيا” – ماميلودي صن داونز “جنوب أفريقيا” .

المستوى الثالث:

أسيك ميموزا “كوتديفوار” – الرياضي القسطنيني “الجزائر” – أورلاندو بايرتس “جنوب أفريقيا” – سيمبا “تنزانيا” .

المستوى الرابع:

بلاتينيوم “زيمبابوي” – الإسماعيلي “مصر” – الشبيبة الساورة “الجزائر” – لوبي ستارز “نيجيريا” .

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وكانت قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن المجموعات التالية :-

المجموعة الأولي:

الوداد “المغرب” – ماميلودي صن داونز “جنوب أفريقيا” – أسيك ميموزا “كوتديفوار” – لوبي ستارز “نيجيريا”

المجموعة الثانية :

الترجي “تونس” – حوريا “غينيا” – بلاتينيوم “زيمبابوي” – أورلاندو بايرتس “جنوب أفريقيا”

المجموعة الثالثة:

مازيمبي “الكونغو” – الإفريقي “تونس”- الرياضي القسطنيني “الجزائر” – الإسماعيلي “مصر”

المجموعة الرابعة:

-الأهلي “مصر” – سيمبا “تنزانيا” – الشبيبة الساورة “الجزائر” – فيتا كلوب ” الكونجو”

وتنطلق دور المجموعات لهذه النسخة فى جولته الأولى يومى الجمعة 11 يناير والسبت 12 يناير، بينما تقام الجولة الثانية يومى الجمعة 18 يناير والسبت 19 يناير، وتلعب مباريات الجولة الثالثة يومى الجمعة 1 فبراير والسبت 2 فبراير، وذلك فى لقاءات ذهاب هذا الدور. وتبدأ جولات الإياب الثلاث الأخرى بالجولة الرابعة التى تقام يوم الثلاثاء 12 فبراير، فى حين ستقام الجولة الخامسة يومى الجمعة 8 مارس والسبت 9 مارس، بينما الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات يوم الجمعة 15 مارس أو السبت 16 مارس .