باكا: لم أحصل على فرصة مع الأهلي.. وأتطلع لمواجهته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال باكامانى ماهلامبى لاعب فريق صنداونز الجنوب إفريقي، إنه يتطلع لمواجهة فريقه السابق الأهلي خلال اللقاء الذي سيقام بينهما في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت أمس الأربعاء، أسفرت عن مواجهة نارية بين الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات دور الثمانية.

باكا والذي سبق له اللعب في صفوف الأهلي، أضاف في تصريحات عبر صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية :"أتطلع لمواجهة الأهلي في مرحلة دور المغلوب، ووضع علامة خاصة أمامهم".

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وعن تجربته مع الأهلي، كشف :"كنت في صفوف الأهلي في وقت سابق إلا أنني لم أحصل على فرصة للمشاركة بصورة مستمرة".

صاحب الـ21 عامًا انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2017 قادمًا من فريق بيدفيست الجنوب إفريقي إلا أنه لم يستمر سوى موسم واحد ليرحل ليعود بعدها إلى بلاده عبر فريق صنداونز.

جدير بالذكر أن الأهلي سيرحل لجنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز أحد يومي الخامس أو السادس من إبريل المقبل على أن تقام مباراة الإياب في مصر يوم 12 أو 13 من الشهر ذاته.