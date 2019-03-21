تقرير| بين المنافسة والهروب.. 3 مدربين خطفوا الأضواء من أجانب القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

مع اقتراب نهاية مسابقة الدوري نسخة (2018 -2019) شهد الموسم الحالي ظهور عدد من المدربين المصريين بقوة بفضل النجاحات التي حققوها مع أنديتهم في المسابقة المحلية رغم وجود مدربين أجانب من العيار الثقيل في المسابقة مثل كريستيان جروس ومارتن لاسارتي ورامون دياز.

أبرز المدربين الذين نجحوا حتى الآن وهم الثلاثي عماد النحاس مع المقاولون العرب بجانب إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي وطارق العشري مع حرس الحدود بعدما قادوا أنديتهم منذ منتصف الموسم.

- عماد النحاس

منذ رحيل علاء نبيل من قيادة المقاولون العرب وتعيين عماد النحاس، وفريق الذئاب تغيرت نتائجه إلى الطريق الصحيح في مسابقة الدوري.

النحاس والذي تولى المقاولون في نوفمبر من العام الماضي استلم فريق المقاولون وهو في المركز الأخير لكن حاليًا يحتل فريق الذئاب بعد 25 جولة المركز السادس برصيد 35 نقطة.

وقاد النحاس فريق المقاولون العرب في 15 مباراة بمسابقة الدوري، حقق الفوز في سبع مناسبات كان من أهمها الفوز على الأهلي (1-0) في مباراة جاءت ضمن الأسبوع السادس عشر، بجانب التعادل في أربع مناسبات كان من أبرزها أمام الزمالك (2-2) في اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء ضمن إطار الأسبوع الـ25.

- إيهاب جلال

عاش فريق المصري البورسعيدي أوضاعًا سيئة خلال هذا الموسم منذ رحيل حسام حسن، فتولى ميمي عبدالرازق ومصطفى يونس القيادة الفنية إلا أنهما فشلا في تحقيق نتائج إيجابية.

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خسارة المصري البورسعيدي على ملعبه من فريق ساليتاس البوركيني بمسابقة الكونفدرالية خلال هذه النسخة، جعلت إدارة المصري تقرر الاستغناء عن مصطفى يونس ليتم تعيين إيهاب جلال والذي استطاع أن يعيد الفريق البورسعيدي للمسار الصحيح.

11 مباراة خاضها إيهاب جلال مع المصري حقق خلالها الفوز في سبع مناسبات مقابل ثلاث تعادلات وخسارة واحدة بالدوري كانت أمام الجونة.

ويتواجد المصري حاليًا في المركز الرابع برصيد 41 نقطة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز ثالث الجدول.

- طارق العشري

بعد بداية سلبية حققها عماد سليمان مع فريق حرس الحدود في أول سبع مباريات بالدوري، قررت إدارة النادي العسكري تعيين طارق العشري لقيادة الفريق.

العشري والذي حقق نجاحات خلال ولايته الأولى والتي انطلقت منذ 2006 وحتى 2012، عاد مجددًا ليواصل التفوق مع الحدود خلال الموسم الحالي.

صاحب الـ54 عامًا خاض 19 مباراة في مسابقة الدوري، حقق الفوز في ست مباريات مقابل 8 تعادلات وخمس هزائم.

ويبتعد الحدود حاليًا عن المناطق المهددة بالهبوط، فيحتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة بعدما خاض الفريق العسكري 26 مباراة.