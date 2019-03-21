موراتا يهنئ كاسياس على “الترقية صغيرة”

مازح مهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، حارس مرمى المنتخب الإسباني السابق إيكر كاسياس، بعد معرفته بخبر تجديد عقده مع بورتو، بالرغم من بلوغه 37 عاماً، مؤكداً أنه سيهنئه برسالة “لأنه حصل على ترقية صغيرة”.

وتمنى المهاجم الدولي (26 عاماً) عودة إيكر كاسياس إلى المنتخب الإسباني، وأشاد بالمستوى الذي يقدمه في نادي بورتو البرتغالي، وقال: “أتمنى أن يعود، إنه أسطورة، رائع”.

وأضاف اللاعب الإسباني: “سأرسل له رسالة لأنه حصل على ترقية صغيرة هناك (بورتو).. أنا سعيد من أجله، وأتمنى أن يعود.. يظهر في عطلة كل أسبوع وفي بطولة دوري أبطال أوروبا”.