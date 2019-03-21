هندرسون: ليفربول يسعى للفوز بالدوري

يأمل الإنجليزي جوردن هندرسون لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أن يتوج بالألقاب، بعدما خاض تجربة الوصول للنهائيات أكثر من مرة مع فريقه أو منتخب بلاده.

وعلق هندرسون عن النهائيات التي خاضها ولم يحصد ألقاب قائلًا: "يمنحك ذلك حافزاً أكبر للاستمرار والرغبة تكون دائماً في الفوز بالبطولة وتخطي المرحلة النهائية وأنا خضت الكثير من النهائيات، ولكن لم أتمكن

من الفوز بالبطولات، وهذه هي الخطوة التالية أن نتوج".

وأضاف :"أنت تريد دائماً أن تستمر وتربح وأمر مخيب للآمال أننا لم نحقق الفوز هذا يمنحك دافع أكثر بكثير للعودة وتريد وضعها في نصابها الصحيح".

Advertisements

واختتم هندرسون :"نريد كلاعبين ومشجعين الفوز بلقب الدوري، عندما تلعب مع ليفربول

هناك دائماً ضغوطات هذا هو السبب وراء رغبتك في الذهاب إلى النهائيات والتتويج، لقد وضعنا أنفسنا في وضع رائع للتنافس. الآن الأمر يعود لنا".

حيث ينافس فريق ليفربول علي بطولة الدوري الإنجليزي الذي يحتل صدارتها بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي متبقي له مباراة الجولة الواحدة والثلاثين.

وينافس أيضًا ليفربول على بطولة دوري أإبطال أوروبا ونجح في التأهل للدور ربع النهائي بعد التغلب على بطل ألمانيا بايرن ميونخ ليقابل بورتو في ذهاب ربع النهائي.