وزراء الشباب والزراعة والتموين في افتتاح معرض الزهور بالجيزة

في إطار استضافة حديقة الأورمان بالجيزة فعاليات معرض الزهور المقام لمدة 45 يوما، شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، في افتتاح المعرض بمشاركة مجموعة من الشركات والمشروعات المنتجة للزهور ونباتات الزينة والنباتات العطرية والأشجار.

وافتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومجموعة من أساتذة الجامعات المصرية.

وقام الوزراء ومحافظ الجيزة بتفقد أجنحة المعرض المقام

على مساحة تصل إلى 28 ألف متر مربع منهم 25 ألف متر مساحات مكشوفة، ويشارك به 180 شركة ومُنتِج زراعى يقدمون أفضل إنتاجهم بالمعرض الذى يستمر لمدة 45 يوما.وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمنتجات الزهور والأشجار المميزة التي يضمها المعرض، وحسن تنظيمه وإقامته في شكل يضاهى المعارض الدولية الكبرى، لافتا إلى إتاحة المعرض الفرصة أمام الشركات والمنتجين لعرض منتجاتهم وبيعهاللجمهور الزائرين، وهو ما يعد تنشيطا لتلك المشروعات التي يستفيد منها العديد من الشباب.ولفت وزير الشباب والرياضة إلى الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال بين أوساط الشباب في إطار رؤية القيادة السياسية نحو رعاية المشروعات الشبابية ودعمها، وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة لما لها من أدوار إيجابية على النواحى الاقتصادية.ومن جانبه، كشف وزير الزراعة أن فعاليات معرض الزهور ستتضمن ملتقى ثقافى وآخر مهني للمنتجين؛ لتبادل الخبرات والرؤى في مجال الزراعة، وطرح المشكلات وآليات حلولها، مشيرا أن الوزارة تسعى من خلال تلك المعارض لتصبح مصر دولة رائدة في إنتاج وتصدير الزهور والنباتات.