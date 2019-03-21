المنتخب الأوليمبي بالزي الأحمر في ودية أمريكا غدًا

انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لودية المنتخب الأوليمبي وأمريكا، التي ستقام في السادسة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة في إسبانيا. إسبانيا. وشهد الاجتماع الاتفاق على الآتي: - السماح لكل فريق بإجراء 9 تغييرات على ثلاثة توقفات - عقد مؤتمر صحفي في السابعة مساء اليوم يحضره المدير الفني والكابتن لكل فريق - ارتداء منتخب مصر الزي التقليدي "قميص أحمر وشورت أبيض وشراب إسود".

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