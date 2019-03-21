كشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين رئيس الزمالك، بشأن الحكم الدولي محمد الحنفي.
قال سويلم، في تصريحات صحفية، إنه التقى رئيس الزمالك في مجلسالنواب، وأبدى اعتراضه على تعيين محمد الحنفي لإدارة مباراة الفريق أمام المقاولون، ورد عليه قائلًا إنه يجب على الأندية دعم الحكام المصريين والوقوف
تابع، أنه أكد لرئيس الزمالك وقوف اتحاد الكرة على الحياد، وشدد على أن لجنة الحكام تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى التحكيم حتى يظهر بالشكل اللائق في المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر ثروت سويلم يكشف حواره مع رئيس الزمالك عن محمد الحنفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.