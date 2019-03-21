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ثروت سويلم يكشف حواره مع رئيس الزمالك عن محمد الحنفي

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 كشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين رئيس الزمالك، بشأن الحكم الدولي محمد الحنفي.

 قال سويلم، في تصريحات صحفية، إنه التقى رئيس الزمالك في مجلس

النواب، وأبدى اعتراضه على تعيين محمد الحنفي لإدارة مباراة الفريق أمام المقاولون، ورد عليه قائلًا إنه يجب على الأندية دعم الحكام المصريين والوقوف
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بجوارهم، لأنه إذا اعترض كل نادٍ على حكم بعينه فلن يكون هناك حكام لإدارة أي لقاء.

 تابع، أنه أكد لرئيس الزمالك وقوف اتحاد الكرة على الحياد، وشدد على أن لجنة الحكام تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى التحكيم حتى يظهر بالشكل اللائق في المباريات.

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