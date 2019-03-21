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لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد الحنفي

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علمت "الوفد"، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، قررت إيقاف الحكم الدولي محمد الحنفي، ومساعده سامي هلهل، عن إدارة مباريات الدوري الممتاز لمدة شهر.

واتخذت اللجنة قراراها، بسبب قرارات محمد الحنفي خلال المباراة، والتي آثارت اللغط في الوسط الرياضي، أما قرار استبعاد هلهل، فجاء لاحتسابه تسلل من منتصف الملعب

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على أحمد علي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

كان الزمالك تعادل مع المقاولون بنتيجة 2/2، سجل للأبيض محمود الونش وطارق حامد، بينما أحرز للفريق الأصفر عبد الوهاب إسماعيل وأحمد علي من ركلة جزاء.

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