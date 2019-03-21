علمت "الوفد"، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، قررت إيقاف الحكم الدولي محمد الحنفي، ومساعده سامي هلهل، عن إدارة مباريات الدوري الممتاز لمدة شهر.
واتخذت اللجنة قراراها، بسبب قرارات محمد الحنفي خلال المباراة، والتي آثارت اللغط في الوسط الرياضي، أما قرار استبعاد هلهل، فجاء لاحتسابه تسلل من منتصف الملعب
كان الزمالك تعادل مع المقاولون بنتيجة 2/2، سجل للأبيض محمود الونش وطارق حامد، بينما أحرز للفريق الأصفر عبد الوهاب إسماعيل وأحمد علي من ركلة جزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد الحنفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.