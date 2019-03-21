اتحاد الكرة يضع شرطًا لاستقدام حكام أجانب لمباريات الزمالك

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على استقدام حكام أجانب لمباريات الزمالك المتبقية في الدوري، إذا كانت هذه هي رغبة

القلعة البيضاء.

ووضع اتحاد الكرة شرطًا واحدًا لاستقدام حكام أجانب لمباريات الزمالك، أن يتحمل النادي قيمة استقدام الطاقم

الأجنبي لكل مباراة، والتي تبلغ 25 ألف دولار للمباراة الواحدة.

كان الزمالك رفض إدارة الحكام المصريين لمباريات الدوري المتبقية اعتراضًا على أداء محمد الحنفي الحكم الدولي في لقاء الأبيض أمام المقاولون أمس بالدوري.