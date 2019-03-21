وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على استقدام حكام أجانب لمباريات الزمالك المتبقية في الدوري، إذا كانت هذه هي رغبةالقلعة البيضاء.
ووضع اتحاد الكرة شرطًا واحدًا لاستقدام حكام أجانب لمباريات الزمالك، أن يتحمل النادي قيمة استقدام الطاقم
كان الزمالك رفض إدارة الحكام المصريين لمباريات الدوري المتبقية اعتراضًا على أداء محمد الحنفي الحكم الدولي في لقاء الأبيض أمام المقاولون أمس بالدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يضع شرطًا لاستقدام حكام أجانب لمباريات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.