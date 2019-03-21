الزمالك يرفض تطبيق لائحة الإنذارات على أوباما

رفض مسئولو الزمالك تطبيق لائحة العقوبات الخاصة بالإنذارات على يوسف أوباما، لاعب الفريق، بعد حصوله على بطاقة صفراء،

أمس الأربعاء، أمام المقاولون بالدوري.

يرجع قرار مسئولي الزمالك إلى أن البطاقة غير

مستحقة على اللاعب، حيث أن الخطأ ضد لاعب المقاولون كان على عمر السعيد، ولكن حكم المباراة، محمد الحنفي، أشهر البطاقة الصفراء في وجه أوباما.