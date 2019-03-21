لجنة الحكام تقدم مذكرة لـ"القيم" ضد رئيس الزمالك

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، تقديم مذكرة ضد رئيس الزمالك، لدى لجنة القيم، بعد تصريحاته وهجومه على اللجنة وعلى الحكم الدولي محمد الحنفي، الذي أدار

لقاء الأبيض مع المقاولون أمس، ضمن لقاءات الدوري الممتاز.

وتنوي اللجنة تقديم المذكرة خلال ساعات قليلة، لاتخاذ موقف تجاه رئيس الزمالك بعد

تصريحاته أمس التي نالت من الحكم محمد الحنفي ومن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام.

كان الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، سجل للأبيض محمود الونش وطارق حامد، وأحرز لذئاب الجبل عبدالوهاب إسماعيل وأحمد علي من ركلة جزاء.