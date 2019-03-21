اونلاين | لايف | مشاهدة مباراة السعودية والامارات مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة السعودية والامارات|كورة لايف| يلا شوتhd

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مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر على قناة KSA SPORTS

يستضيف ملعب آل نهيان مباراة السعودية والإمارات غدا الخميس الموافق 21 مارس 2019، حيث أن تلك المباراة ستكون ودية وبعيدة عن أي رسميات، وذلك في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2022.

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مباراة السعودية والإمارات

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يدخل منتخب السعودية المباراة لتجربة بعض اللاعبين الشباب الذين تم اختيارهم من قبل المدرب المؤقت للفريق يوسف عنبر، هذا وقد ودع المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا 2019 خلال الأسابيع الماضية على يد نظيره الياباني، حيث خرج من دور الـ16.

مشاهدة مباراة السعودية والامارات مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة السعودية والامارات | كورة لايف | يلا شوت

أما منتخب الإمارات فقد قدم أداء جيد للغاية خلال بطولة آسيا الماضية، وودع البطولة من الدور نصف النهائي بعد أن خسر برباعية نظيفة من المنتخب القطري الذي توج بالبطولة رسميا بعد فوزه على اليابان في المباراة النهائية بنتيجة “3/1”.

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