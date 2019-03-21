اونلاين | Empratoria لايف بث مباشر مباراة السعوديه ضد الامارات HD

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يلتقي فريقي السعودية والأمارات ضمن بطولة اللقاءات الودية الدولية للفريق الأخضر ، يدخل منتخب السعودية لقاء اليوم وهو لتجربة جميع العناصر للفريق الاول وخصوصا الشباب ، بعد اختيار المدرب “يوسف عنبر” ضم عناصر جديدة ، وسبق وأن خرجت السعودية من كأس أسيا في نسختها السابقة مبكرا ، علي عكس الجانب الاخر اليوم الذي وصل الي مستوي كان جيد في البطولة ، وخسر قبل النهائي أمام فريق قطر.

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وصول لاعبي الفريق الأول لفريق السعودية لمواجهة منتخب الأمارات..

المنتخب السعودي

مباراة السعودية والأمارات مباشر

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نقدم لكم متابعة خاصة في الخليج 365 لمباراة اليوم

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سيتم وضف فيديو البث المباشر قبل المباراة بساعة علي الأقل.

ويدخل فريق السعودية اليوم ، بدون فقدان اي عنصر من لاعبيه السابقة ، والتي استكملت مشوار كأس اسيا السابق وجميع لاعبي الاندية بدون أي أصابات ، وسيهاجم بالاعب عبد الفتاح آدم.

يبحث المنتخب السعودي الأول عن الفوز في اللقاء الودي ، بأبو ظبي حيث في لقاء أمام المنتخب الإماراتي ضمن استعدادات الأسيوية ، وسيخوض الفريق الوطني قبل مباراته القادمة ضد غينيا الاستوائية.

تبدأ مباراة منتخب السعودية في ديار منتخب الأمارات في موعدها المحدد بتمام الساعة 16:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:45 بتوقيت القاهرة.