اونلاين | كورة saudi HD يلا شوت | مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر يلا شوت

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يلا شوت السعودية والامارات

يتم بث المباراة الهامة اليوم، بين السعودية والإمارات، وذلك في إطار الإستعدادات الدولية لمنتخب الإمارات، وضمن المعسكر التدريبي الخاص به، ويستعد كلا المنتخبات للتصفيات المشتركة المؤلة لمونديال كأس العالم 2022، ومباريات كأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر أبريل المقبل 2019، ويتم سحب القرعة في يوم 17 أبريل المقبل، وذلك في مقر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور.