اونلاين | يلا شوت SA VS AU بث مباشر الامارات والسعودية اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر اون لاين اليوم 21-03-2019 مباراة ودية سيواجه فريق نادي الامارات نظيرة فريق نادي نادي السعودية علي استاد ال نهيان وسوف نجد ان الفريق الاخضر في الاونة الاخيرة كانت نتائج مشاركاته غير مرضية للجماهير وخاضا في مباريات بطولة القارة الصفراء ورغم خروج الفريق من الدور ال تاسع عشر الا ان الخساره لن تعد كبيرة الي حد كبير اهم اسباب ذلك التقصير هو ان فريق القصور يعيش فترة نقاهه او كما يسميه البعض فترة تجديد واعداد جيل جديد يحمل الراية الخضراء وثاني سبب هو مواجهة الفريق الياباني المنضم جديدا في ال نهائي والذي حصل في الثمن النهائي علي الميدالية الفضيه بعد ان اكمل الدوري الي نهايتة وفي هذه الايام يستعد المنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم 2022 وذلك عقب فترة التصفية الاسيوية للمونديال ولكنها ليست فترة كبيرة بما يكفي للنادي الاخضر فهو يعيش فترة تجديد واحلال وسوف يخرج علي جمهوره في ثوب لم يلقاه به منذ فترة كبيرة وسوف تكون مباراة المنتخب السعودي ضد نظيرة الامارات مباراة قوية يترقبها الفريقين بشغف ويستعدا لها بكامل التدريب اللازم للفوز.

الامارات Vs السعودية .

البطولة : مباراة ودية .

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 .

الملعب : استاد آل نهيان بنادي الوحدة (أرضية الوحدة الإماراتي) .

المعلق : فارس عوض .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة الــ 4:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 3:45 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 3:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 3:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 3:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 3:45 مساءاً بتوقيت لبنان .