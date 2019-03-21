اونلاين | كورة اون لاين لايف ..(تابع الان) مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019 يلا شوت الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين لايف ..(تابع الان) مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019 يلا شوت الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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مباراة السعودية والامارات بث مباشر تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت مصر والخامسة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل القناة السعودية الرياضية 1 وقناة أبو ظبي الرياضية اللقاء.

توقيت مباراة السعودية والامارات

4:45 مساءاً بتوقيت السعودية .3:45 مساءاً بتوقيت مصر .3:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .3:45 مساءاً بتوقيت الأردن.3:45 مساءاً بتوقيت سوريا .3:45 مساءاً بتوقيت لبنان .4:45 مساءاً بتوقيت العراق .3:45 مساءاً بتوقيت السودان .4:45 مساءاً بتوقيت اليمن .3:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .2:45 مساءاً بتوقيت تونس .2:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .2:45 مساءاً بتوقيت المغرب .5:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.4:45 مساءاً بتوقيت البحرين.5:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.4:45 مساءاً بتوقيت الكويت .4:45 مساءاً بتوقيت قطر.1:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.4:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .1:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .