رياضة | لجنة الحكام تشكو رئيس الزمالك للجنة القيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الحكام تشكو رئيس الزمالك للجنة القيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، على تقديم مذكرة ضد رئيس الزمالك لدى لجنة القيم بعد تصريحاته وهجومه على اللجنة.
وشن رئيس الزمالك، هجومًا حادًا على الحكم الدولي محمد الحنفي، الذي أدار لقاء الأبيض مع المقاولون أمس ضمن لقاءات الدوري الممتاز.
وتنوي اللجنة تقديم المذكرة خلال ساعات قليلة لاتخاذ موقف تجاه رئيس الزمالك بعد تصريحاته أمس التي نالت من الحكم محمد الحنفي، ومن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.
وكان الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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ويسعى الجهاز الطبي للاستفادة من فترة توقف المسابقة في تجهيز اللاعب لمباراة القمة أمام الأهلي والوصول به إلى الشكل المطلوب.
وخرج اللاعب مصابًا في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالأمس وشارك حازم إمام بدلًا منه في الشوط الأول بعدما فضل الجهاز الفني إراحته.
ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم30 مارس الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.
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بدأ مسؤولو الأهلي المفاوضات مع إمام عاشور لاعب حرس الحدود ومنتخب مصر الأوليمبي تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ونال "عاشور"إعجاب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب في الموسم الحالي مع ناديه العسكري.
ويتطلع مسؤولو الأهلي إلى الحصول على توقيع اللاعب على إستمارات الرغبة قبل التوقيع للزمالك الذي أبدى مسؤوليه إعجابهم بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية.
ويتواجد إمام عاشور في معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي المقام في إسبانيا حاليا، حيث سيواجه أمريكا يوم الجمعة المقبل، ثم يلتقي مع هولندا في السادس وعشرين من مارس الحالي وديا، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.