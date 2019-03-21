رياضة | لجنة الحكام تشكو رئيس الزمالك للجنة القيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الحكام تشكو رئيس الزمالك للجنة القيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، على تقديم مذكرة ضد رئيس الزمالك لدى لجنة القيم بعد تصريحاته وهجومه على اللجنة.

وشن رئيس الزمالك، هجومًا حادًا على الحكم الدولي محمد الحنفي، الذي أدار لقاء الأبيض مع المقاولون أمس ضمن لقاءات الدوري الممتاز.

وتنوي اللجنة تقديم المذكرة خلال ساعات قليلة لاتخاذ موقف تجاه رئيس الزمالك بعد تصريحاته أمس التي نالت من الحكم محمد الحنفي، ومن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

وكان الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.