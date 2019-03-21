رياضة | شقيقة جريزمان توضح حقيقة انتقاله لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيقة جريزمان توضح حقيقة انتقاله لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت شقيقة ووكيلة مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، التقارير التي تحدثت عن انتقال اللاعب لبرشلونة بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقالت مود غريزمان في تصريحات نشرتها صحيفة لو فيغارو اليوم الخميس: "ما يقال عن مستقبل شقيقي لا أساس له.. البعض يسمح بتغذية شائعات لا أساس لها من الصحة.. أنا الوحيدة التي أتولى مع أبي ومحامينا مصالح أنطوان".

وأضافت شقيقة اللاعب الفرنسي: "الآن لا يوجد شيء آخر غير أتلتيكو".

وكانت صحيفة ليكيب أشارت إلى أن اللاعب فعّل مجدداً خيار الانتقال لبرشلونة، بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا من الدور الستة عشر أمام يوفنتوس الإيطالي.

وكان غريزمان على رادار البرسا في صيف 2018، ولكنه أعلن حينها التجديد للأتلتي حتى 2023 مقابل راتب يصل إلى 23 مليون يورو سنوياً.

ثروة يورجن كلوب وراتبه بالدقيقة والثانية يعد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي واحدًا من الشخصيات الثرية في الدوري الإنجليزي إذ يصل راتبه إلى 7 ملايين جنيه إسترليني في الموسم. وذكر موقع "جول" العالمي أن يورجن كلوب مدد عقده مع ليفربول مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني ما يعادل 9.25 مليون دولار في الموسم. إذا صدقنا أن راتب يورجن كلوب السنوي يقتصر على 7 ملايين جنيه إسترليني (9.25 مليون دولار)، فهذا يعني أن: - دخله الشهري يقدر بحوالي 583333 جنيه (771 ألف دولار). - والأسبوعي يبلغ 134615 جنيه (178 ألف دولار) - وفي اليوم 26923 جنيه (35591 دولار) - وفي الساعة 801.28 جنيه (1060 دولار) - وفي الدقيقة 13.36 جنيه (18 دولار) - وفي الثانية 0.22 جنيه (0.29 دولار) ويحصل يورجن كلوب مدرب محمد صلاح وليفربول على أموال من جهات أخرى، مثل الرعاة والداعمين، فهو سفير شركة "نيو بالانس" للملابس الرياضية وشركة صناعة البيرة الألمانية فارستاينر، وشركة أوبل لصناعة السيارات، وعملاق الإلكترونيات فيليبس، وشبكة سكاي الألمانية. باريس سان جيرمان يبيع نيمار ومبابي رغم أنفه أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مجبرًا على بيع نجميه نيمار ومبابي بالأمر لتوفير 150 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي. وذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان سيبيع نيمار ومبابي للهروب من عقوبة اللعب المالي النظيف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والمقدرة بـ150 مليون يورو لتحقيق موازنة إيجابية وتفادي معاقبته بالاستبعاد من البطولات الأوروبية. وأوضحت صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان لم ينته من أزمة التوازن الاقتصادي لذا سيكون النادي الباريسي مجبرا على بيع صفقات بقيمة 150 مليون يورو لتحقيق التوازن الاقتصادي في حساباته والهروب عقوبات يويفا. يذكر أن "يويفا" ينظر في قضية منفصلة لباريس سان جيرمان، وهي خاصة بموسم 2017-2018، والذي تعاقد فيها النادي مع نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو (250 مليون يورو)، ومبابي من موناكو الفرنسي مقابل 180 مليون يورو (205 ملايين يورو)، بجانب صفقة الأرجنتيني لياندرو باريديس القادم من زينت بطرسبرج مقابل 40 مليون يورو (45 مليون يورو). ويرتبط ذلك بقواعد الاتحاد الدولي، التي تحظر على الأندية أن تنفق أكثر من الإيرادات، التي تجنيها من مبيعات التذاكر وتحويلات اللاعبين وإيرادات التلفزيون والإعلانات والتسويق والتخلص من الأصول الثابتة والتمويل ومكافأة الجوائز. Advertisements هازارد: أتمنى الوصول لمستوى "صديقي" محمد صلاح أكد إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي أنه يتمنى الوصول لمستوى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعدما حقققه في الموسميين الماضيين. وقال هازارد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "تشيلسي": "أنا معجب بصلاح وما وصل إليه فهو قام بالعديد من الأشياء الرائعة خلال موسمين فقط". وأضاف هازارد: "أتابع محمد صلاح وطريقته وأحاول الوصول للمستوى الذي وصل إليه فهو واحد من الأصدقاء المقربين لي ويقوم بأمور لا تصدق منذ انضمامه إلى الدوري الإنجليزي". بول بوجبا يشعل ريال مدريد يحلم بول بوجبا نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في اللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفني للملكي. وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن هناك سبب وحيد يدفع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لعدم التفكير في التعاقد مع بول بوجبا وهو العلاقة السيئة بينه وبين مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير والوكيل الحالي للاعب الوسط الفرنسي الدولي رغم أن زيدان يرغب في ضمه. كان مينو رايولا حصل على عمولة قيمتها 48 مليون يورو من أجل انتقال بوجبا إلى مانشستر يونايتد تتمثل في 19 مليون يورو من قيمة 120 مليون يورو يدفعها يونايتد ومثلها من قيمة عقد بوجبا الذي ينتهي في 2021. مهاجمان جديدان لبرشلونة قلص نادي برشلونة الإسباني قائمة المهاجمين المرشحين للتعاقد معهم في موسم الإنتقالات الصيفيّ المقبل، إلى مهاجمين اثنين فقط ليكن أحدهما بديلًا للويس سواريز. وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة قلص خياراته إلى لوكا يوفيتش، لاعب فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني، صاحب الواحد وعشرين عامًا ورودريجو مورينو، لاعب فريق فالنسيا الإسباني والذي كان من قبل ضمن ناشئين ريال مدريد. أزمة برشلونة ومانشستر يونايتد تشتتعل وتصل للمقاطعة تنوي جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي مقاطعة مباراة برشلونة الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لأسباب أمنية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر المباراة. ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على برشلونة، يوم 16 أبريل المقبل، على ملعب "كامب نو"، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد 6 أيام من مباراة الذهاب على ملعب "أولد ترافورد". وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن نادي برشلونة قرر رفع قيمة تذاكر المباراة التي يستضيفها على ملعب كامب نو إلى 120 يورو. وتعتبر هذه التذكرة هي الأغلى التي تحصل عليها جماهير مانشستر يونايتد في مباراة خارج الأرض بدوري أبطال أوروبا بعيدا عن المباراة النهائية. وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي سيعامل نظيره الكتالوني بالمثل ويرفع قيمة تذاكر مباراة الذهاب إلى 120 مليون يورو، ليستفيد من الفارق في تخفيض قيمة التذاكر لجماهيره في مباراة الإياب. ولكن ذلك، لن يمنع جماهير مانشستر يونايتد من مقاطعة مباراة الإياب أمام برشلونة بسبب بعض التهديدات الأمنية. وترى جماهير مانشستر يونايتد أنها لم تحظ بالتأمين الكافي في مباراة باريس سان جيرمان بإياب الدور ثمن النهائي من البطولة ذاتها، وهو ما يجعلها متخوفة من حضور المباراة المقبلة.

Advertisements