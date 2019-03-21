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رياضة | مصر ترتدي القميص الأحمر لمباراة أمريكا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ترتدي القميص الأحمر لمباراة أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم بفندق اقامة المنتخب الاولمبي الاجتماع الفني لمباريات الفريق خلال وجوده بمعسكر إسبانيا بحضور مديري منتخبي أمريكا وهولندا والدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبي .

تم الاتفاق علي أن يلعب المنتخب الأولمبي بالتيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الاسود .

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وأعلن الدكتور علاء عبدالعزيز عن الاتفاق علي كافة الترتيبات حيث تم الاتفاق علي تغيبر ٩ لاعبين خلال المباراه علي ثلاث توقفات .

من المقرر أن يكون هناك مؤتمر صحفي للمدير الفني وكابتن الفريق في السابعة مساء اليوم بين مصر وأمريكا .

يذكر أن اللقاء يقام غداً في السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

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