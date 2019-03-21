رياضة | هازارد يدعم "محمد صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يدعم "محمد صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق تشيلسي، أنه يحاول الوصول إلى المستوى الرائع لنجم فريق ليفربول محمد صلاح.

ويتعرض الفرعون المصري للكثير من الانتقادات في الفترة الحالية بسبب تراجع مستواه وصيامه التهديفي حيث اكتفى بتسجيل 20 هدفًا هذا الموسم حتى الآن.

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وقال "هازارد" في تصريحات نشرتها شبكة "أنفيلد" العالمية: "اللاعبين الذين أحبهم؟ أنا أحب مودريتش، وكذلك ميسي ورونالدو، وأيضا مو صلاح، أنا مُعجب به كثيرًا، هو صديقي، لقد قام بالعديد من الأشياء المُذهلة في موسمين، أحاول النظر إلى طريقة لعبه والوصول إلى مستواه".

وكان الجناح المصري قد عاد إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، في صيف 2017، من بوابة ليفربول وقدم موسمًا مثاليًا حيث سجل 44 هدفًا في مختلف المسابقات.