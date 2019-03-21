رياضة | "قوطة" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة المصري "مستند"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوطة" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة المصري "مستند" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم وليد عبدالوهاب قوطة عضو الجمعية العمومية للنادى المصرى البورسعيدى ونجل رئيس النادى السابق ببلاغ للنائب العام اليوم ضد مخالفات مجلس إدارة النادى الحالى برئاسة سمير حلبية .

وقال عمر هريدى محامى وليد عبدالوهاب قوطة فى البلاغ المقدم للنائب العام أن الدعوى اختصمت سمير حلبية رئيس المصرى بصفته فى المخالفات التى على ضوئها رفضت الجمعية العمومية اعتماد الميزانية والحساب الختامى فى إجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 16 ديسمبر 2018 .

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وشدد عمر هريدى أن من ضمن المخالفات أن المجلس قام بتغير العملات الأجنبية بيعا وشراء عن طريق مكاتب الصرافة وذلك بالمخالفة للقانون واللائحة المالية وما أمكن حصره من تلك المبالغ ما يقرب من مليون دولار أمريكى بجانب مخالفات أخرى خاصة بصرف مبالغ من خزينة النادى نقدا بعد ايداعها الإيرادات خزينة النادى .