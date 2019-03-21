رياضة | السكة ينقل مبارياته إلى ملعب البلاستيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة ينقل مبارياته إلى ملعب البلاستيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادى السكة الحديد بقيادة الدكتور محمد عيد بتغيير معلب مباريات الفريق في دورة الترقى للصعود للقسم الثاني.

وصرح محمد جمال المدير الاداري لفريق السكة الحديد بأنة تقرر نقل المباريات من ملعب نادى طلعت حرب إلى ملعب نادى البلاستيك بداية من مباراة البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة.

وأضاف أنة من المقرر أن تجرى مباراة الشرقية مع السكة الحديد في الثالثة من عصر الخميس في ملعب الشرقية بالجولة الثانية.

وخاض فريق السكة اللقاء الأول في الترقي أمام نجمة سيناء على ملعب طلعت حرب، ونجح السكة في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.