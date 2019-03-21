رياضة | أول خطوة من الزمالك للاستعانة بحكام أجانب في الدوري

طلب مسئولو نادي الزمالك من الشركة الراعية تحمل قيمة الحكام الأجانب لمباريات الفريق خلال الفترة القادمة بعد الاستقرار على استقدام حكام أجانب لنهاية الموسم الجاري.

وطلب مسئولو الزمالك من الشركة الراعية بدفع قيمة الحكام الأجانب من مستحقات النادي المتأخرة والتي تصل إلى 85 مليون جنيه.

ورفض مسئولو الزمالك خوض أي لقاء تحت إدارة تحكيمية مصرية بسبب ما حدث في مباراة المقاولون العرب بالأمس ببطولة الدوري ورؤيتهم أن الحكم محمد الحنفي ظلم الفريق.

برنامج خاص لحمدي النقاز في الزمالك استعدادا للقمة

وخرج اللاعب مصابًا في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالأمس وشارك حازم إمام بدلًا منه في الشوط الأول بعدما فضل الجهاز الفني إراحته.

ويسعى الجهاز الطبي للاستفادة من فترة توقف المسابقة في تجهيز اللاعب لمباراة القمة أمام الأهلي والوصول به إلى الشكل المطلوب.

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك برنامج خاص لحمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بسبب إصابته في العضلة الأمامية خلال مباراة المقاولون العرب بالأمس ببطولة الدوري.

الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر قبل الزمالك

بدأ مسؤولو الأهلي المفاوضات مع إمام عاشور لاعب حرس الحدود ومنتخب مصر الأوليمبي تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونال "عاشور"إعجاب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب في الموسم الحالي مع ناديه العسكري.

ويتطلع مسؤولو الأهلي إلى الحصول على توقيع اللاعب على إستمارات الرغبة قبل التوقيع للزمالك الذي أبدى مسؤوليه إعجابهم بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية.

ويتواجد إمام عاشور في معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي المقام في إسبانيا حاليا، حيث سيواجه أمريكا يوم الجمعة المقبل، ثم يلتقي مع هولندا في السادس وعشرين من مارس الحالي وديا، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.