انت الان تتابع المنتخب الأوليمبي ينهي استعداداته اليوم للقاء أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

شوقي غريب Advertisements

يختتم المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم الخميس، تدريباته بمعسكره في إسبانيا، استعدادًا لمباراة أمريكا الودية غدًا الجمعة، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، بعدما اكتملت صفوف الفريق بانضمام الثلاثي إمام عاشور وعمر صلاح ومحمد عبد السلام، وتشهد تدريبات المنتخب الأوليمبي اليوم الخميس، ندية بين اللاعبين من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، وخضع رباعي حراس المرمى لتدريبات عنيفة تحت إشراف أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى.

وعن سبب اختيار أمريكا وهولندا للعب أمامهما، قال غريب، في تصريحات صحفية، إننا نلعب خلال الأجندة الدولية، وفي هذا التوقيت لعب 28 منتخبا إفريقيا في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، وبالتالي كان الخيار الأمثل هو اللعب مع مدارس كروية مختلفة، سواء المنتخب الأمريكي الذي