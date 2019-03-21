المنتخب الأوليمبي ينهي استعداداته اليوم للقاء أمريكا

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٢١ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
شوقي غريب
يختتم المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم الخميس، تدريباته بمعسكره في إسبانيا، استعدادًا لمباراة أمريكا الودية غدًا الجمعة، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، بعدما اكتملت صفوف الفريق بانضمام الثلاثي إمام عاشور وعمر صلاح ومحمد عبد السلام، وتشهد تدريبات المنتخب الأوليمبي اليوم الخميس، ندية بين اللاعبين من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، وخضع رباعي حراس المرمى لتدريبات عنيفة تحت إشراف أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى.
وعن سبب اختيار أمريكا وهولندا للعب أمامهما، قال غريب، في تصريحات صحفية، إننا نلعب خلال الأجندة الدولية، وفي هذا التوقيت لعب 28 منتخبا إفريقيا في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، وبالتالي كان الخيار الأمثل هو اللعب مع مدارس كروية مختلفة، سواء المنتخب الأمريكي الذي
ووجه غريب الشكر إلى جميع الأندية خاصة الزمالك والمقاولون والإسماعيلي الذين وافقوا على انضمام لاعبيهم للمعسكر، وأكد أنه راض تمامًا عن استمرار برنامج الفريق بنجاح حتى الآن، موجهًا الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة خاصة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد والدكتور كرم كردي المشرف على الفريق.
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