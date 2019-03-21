انت الان تتابع هازارد عن محمد صلاح: أتعلم منه لأنه مذهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

محمد صلاح - إيدين هازارد

وجه البلجيكي إيدين هازارد، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، المديح لمحمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، وذلك على الرغم من شدة المنافسة بين اللاعبين، سواء على الصعيد الشخصي للفوز بجائزة الأفضل في البريميرليج، وتصدر لائحة الهدافين، أو على صعيد المنافسة بين الناديين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل البلوز بقيادة المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري، المركز السادس برصيد 57 نقطة، بينما يتصدر الريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، جدول البريميرليج برصيد 76 نقطة.

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وقال إيدين هازارد في تصريحات صحفية: "ما يفعله محمد صلاح أمر مذهل، أريد الوصول لمستواه، وفي الدوري الإنجليزي محمد صلاح يعتبر من أقرب أصدقائي، أحاول التعلم منه، والوصول لمستواه". وتأتي تصريحات إيدين هازارد، في الوقت الذي طلب فيه يورجن كلوب من محمد صلاح، التعلم من زميله في ليفربول ساديو ماني، كي يتمكن