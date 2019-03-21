ملك الرعاة.. كم يتقاضى يورجن كلوب مع ليفربول؟

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يعتبر كلوب من المهتمين بالشؤون الخيرية فقد تبرع لجمعية خيرية تعنى بمرض السرطان.. كما أنه مرتبط أيضا بمباريات خيرية تنظمها مؤسسة «لاعب ليفربول» في أسكتلندا

يعرف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بطريقة احتفاله المثيرة على جانب الملعب وبشخصيته الكاريزمية، وتحت قيادته يتصدر الريدز جدول البريميرليج لهذا الموسم حتى الآن، ويسعى إلى اقتناص البطولة الإنجليزية بعد غياب عنها طوال 3 عقود تقريبا، كما سطر كلوب تاريخا بتأهله مع أصحاب الرداء الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، والتي خسرها أمام ريال مدريد الإسباني، كما يعتبر كلوب واحدا من الشخصيات المثيرة في إنجلترا، كما أن راتبه يماثل درجة إثارته.

ووفقًا لتقارير صحفية، كان راتب كلوب السنوي، عندما كان يدرب بروسيا دورتموند الألماني، أي قبل انتقاله إلى ليفربول، نحو 4 ملايين جنيه إسترليني، ما يعادل 5.3 مليون دولار، وعندما انتقل إلى ليفربول، بات راتبه يقدر بنحو 7 ملايين جنيه (9.25 دولار)، غير أن الرقم الفعلي يعتقد أنه أكبر من ذلك بعدما تم تمديد عقده

ووفقًا لتقارير صحفية، كان راتب كلوب السنوي، عندما كان يدرب بروسيا دورتموند الألماني، أي قبل انتقاله إلى ليفربول، نحو 4 ملايين جنيه إسترليني، ما يعادل 5.3 مليون دولار، وعندما انتقل إلى ليفربول، بات راتبه يقدر بنحو 7 ملايين جنيه (9.25 دولار)، غير أن الرقم الفعلي يعتقد أنه أكبر من ذلك بعدما تم تمديد عقده مع الفريق الإنجليزي عام 2016، بعد نحو عام من وصوله إلى "أنفيلد". وبالأرقام يحصل يورجن كلوب على راتب سنوي يقدر بـ7 ملايين جنيه إسترليني (9.25 مليون دولار)، أي أن دخله الشهري يقدر بنحو 583333 جنيه (771 ألف دولار)، والأسبوعي يبلغ 134615 جنيها (178 ألف دولار)، وفي اليوم 26923 جنيها (35591 دولارا)، وفي الساعة 801.28 جنيه (1060 دولارا)، وفي الدقيقة 13.36 جنيه (18 دولارا)، وفي الثانية 0.22 جنيه (0.29 دولار). وبخلاف راتب كلوب السنوي، فإنه يحصل على أموال من جهات أخرى، مثل الرعاة والداعمين، فهو سفير شركة نيو بالانس للملابس الرياضية وشركة صناعة البيرة الألمانية فارستاينر، وشركة أوبل لصناعة السيارات، وعملاق الإلكترونيات فيليبس، وشبكة سكاي الألمانية. Advertisements كما يعتبر كلوب من المهتمين بالشؤون الخيرية، فقد تبرع عام 2018 بنحو 4000 جنيه إسترليني (5300 دولار) لجمعية خيرية تعنى بمرض السرطان، وهو مرتبط أيضا بمباريات خيرية تنظمها مؤسسة جيمس ميلنر (لاعب ليفربول) الخيرية في أسكتلندا، تحت عنوان "مباراة لمكافحة السرطان". وفي سياق آخر، كان كلوب، قد طلب من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، التعلم من زميله في ليفربول ساديو ماني، كي يتمكن من تجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها في الوقت الحالي، حيث لم يسجل أي أهداف في آخر 7 مباريات، في الوقت الذي سجل فيه النجم السنغالي 11 هدفًا في آخر 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات، والذي بات أحد أهداف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل. وقال كلوب عن مستوى محمد صلاح، حسبما صرح لموقع الفريق الرسمي: «لا يمر صلاح بفترة جيدة بكل تأكيد.. ساديو يقدم مستويات مميزة في الوقت الحالي ويوجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، وهذا هو حال كرة القدم». وتابع مدرب ليفربول: "عندما مر ماني بفترة صعبة، كان يقدم الكثير من العمل لتجاوز تلك الفترة، وهو ما يحتاج إليه صلاح حاليا للقيام به، فإذا قام بالأمور على النحو الصحيح، فسيستعيد أفضل مستوياته من جديد". وواصل كلوب: "صلاح يمر بسوء حظ كبير في الوقت الحالي، بينما يتمتع ماني بالحظ ويظهر بصورة جيدة للغاية، هذا صحيح بكل تأكيد.. نعم ماني في مستوى جيد للغاية، ففي مباراة فولهام الأخيرة كانت هناك كرة عرضية من روبرتو فيرمينو، وكنت على ثقة بأنه إذا لم يتلق فينالدوم تلك الكرة، لكان سجلها صلاح". وكانت نتيجة قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت عصر الجمعة الماضية، في مدينة نيون السويسرية، قد أسفرت عن ردود أفعال متباينة ما بين سعادة وحذر. وقال مدرب ليفربول الذي ينتظر مواجهة بورتو، إن الفريق البرتغالي أظهر شخصية قوية في مواجهة الفريقين في الموسم الماضي، مؤكدًا أن الفريقين يعرف بعضهم بعضا جيدًا ومن المهم الاستعداد لذلك اللقاء، مشيرًا إلى أن القرعة ربما تكون جيدة، إلا أنه لم يكن يتمناها، خاصة أن بورتو سيحاول الانتقام لخسارته في الموسم الماضي، مطالبًا لاعبيه بضرور احترام بورتو الذي يتمتع بقدرات مميزة.

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