انت الان تتابع مران الأهلي.. غياب أجايي وتجهيز الشناوي لقمة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢١ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
أجاي
انتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أُقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام 30 مارس الجاري، ضمن مواجهات بطولة الدوري الممتاز، بعدما استغل اللاعب فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، عقب مباراة شبيبة الساورة في دوري أبطال إفريقيا، في السفر إلى المغرب لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته. كما لم يظهر جونيور أجايي في المران رغم إعلان القلعة الحمراء، أنه سيوجد هو الآخر في مران اليوم.
وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، وخاض جلسة تأهيل في «الجيم» للتعافي من الإصابة في كاحل القدم، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها يوم 30 مارس الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحددة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. كما أدى
كما أدى أحمد حمودي، لاعب الأهلي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، وشارك في جزء من تدريبات الكرة صباح اليوم قبل أن يستكمل المران بالتأهيل البدني، وبدأ أيضًا أيمن أشرف، الجري حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.
وكان أيمن أشرف، قد تعرض لكدمة في الظهر خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة التي اقيمت باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الأهلي.. غياب أجايي وتجهيز الشناوي لقمة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.