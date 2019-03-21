انت الان تتابع مران الأهلي.. غياب أجايي وتجهيز الشناوي لقمة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

أجاي

انتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أُقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام 30 مارس الجاري، ضمن مواجهات بطولة الدوري الممتاز، بعدما استغل اللاعب فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، عقب مباراة شبيبة الساورة في دوري أبطال إفريقيا، في السفر إلى المغرب لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته. كما لم يظهر جونيور أجايي في المران رغم إعلان القلعة الحمراء، أنه سيوجد هو الآخر في مران اليوم.

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وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، وخاض جلسة تأهيل في «الجيم» للتعافي من الإصابة في كاحل القدم، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها يوم 30 مارس الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحددة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. كما أدى