انت الان تتابع أيمن يونس عن تعادل الزمالك: نظام مسابقة الدوري ضعيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص

الزمالك والمقاولون

تحدث أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عن تعادل الفريق الأبيض، مع نظيره فريق المقاولون العرب، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز، وكتب يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «بجد شكرا للاعبي الزمالك (رجالة) ومستر جروس على المجهود الكبير المتميز والأداء رغم الإرهاق الرهيب الذي تتعرضون له بسبب نظام مسابقة ضعيف.. نثق فيكم وننتظر منكم أكثر من بطولة هذا الموسم».

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وتعادل الزمالك مع نظيره المقاولون بنتيجة (2-2)، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميا، بسبب بعض القرارات، التي كان أهمها عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد لمس الكرة يد مدافع المقاولون، واحتساب أخرى لصالح أحمد علي مهاجم ذئاب الجبل، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 53 نقطة، متصدرا جدول الدوري، بينما ارتفع رصيد المقاولون