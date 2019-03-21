انت الان تتابع صدام لكرواتيا ولقاء سهل لهولندا في تصفيات يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تقام فعاليات يورو 2020 في 11 مدينة مختلفة منتشرة في أنحاء أوروبا.. هي أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وكوبنهاجن ودبلن وجلاسجو ولندن وميونيخ وروما وسان بطرسبرج

تتأهب المنتخبات الأوروبية لانطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، بأول جولتين بدايةً من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل. وتقام فعاليات يورو 2020 في 11 مدينة مختلفة منتشرة في أنحاء أوروبا، هي أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وكوبنهاجن ودبلن وجلاسجو ولندن وميونيخ وروما وسان بطرسبرج. وتفتتح مواجهات التصفيات في تمام الساعة الخامسة مساء، في استاد أستانا أرينا، بمواجهة كازاخستان وإسكتلندا، بقيادة الحكم الدولي الصربي صاحب الـ33 عامًا، سردجان جوفانوفيتش، ويعاونه الثنائي أوروس ستويكوفيتش وميلان ميهايلوفيتش، بينما يكون نوفاك سيموفيتش حكمًا رابعًا.

كما يحتضن استاد فينورد في تمام الساعة الـ9:45، لقاء منتخب هولندا أمام روسيا البيضاء، بقيادة الحكم دافيدي ماسا، ويعاونه الثنائي فيليبو ميلى وأليساندرو كوستانزو، بينما سيكون دانييلي دوفيري حكما رابعًا، ضمن مباريات المجموعة الثالثة. وشملت قائمة رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، ضم 30 لاعبا لمواجهتي

كما يحتضن استاد فينورد في تمام الساعة الـ9:45، لقاء منتخب هولندا أمام روسيا البيضاء، بقيادة الحكم دافيدي ماسا، ويعاونه الثنائي فيليبو ميلى وأليساندرو كوستانزو، بينما سيكون دانييلي دوفيري حكما رابعًا، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وشملت قائمة رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، ضم 30 لاعبا لمواجهتي بيلاروسيا وألمانيا، هذا الشهر ضمن التصفيات، وتقع هولندا في المجموعة الثالثة إلى جانب ألمانيا وإيرلندا الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا، حيث ستخوض أول مواجهتين في عقر دارها أمام بيلاروسيا و"الماكينات" الألمانية يومي 21 و24 من الشهر الجاري على الترتيب.

وكانت أبرز الأسماء في القائمة ياسبر سيليسن، حارس برشلونة الإسباني، وثلاثي أياكس أمستردام، دوني فان دي بيك ودالي بليند وفرينكي دي يونج، الذي شارك في الإطاحة بريال مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بنتيجة (1-4) على ملعب (سانتياجو برنابيو)، وجاءت القائمة الكاملة على النحو التالي:



حراسة المرمى: ماركو بيزوت (ألكمار)، ياسبر سيليسن (برشلونة/ إسبانيا)، كينيث فيرمير (فينورد)، جيروين زويت (أيندهوفن).



خط الدفاع: باتريك فان أنهولت (كريستال بالاس/ إنجلترا)، ناثان أكيه (بورنموث/إنجلترا)، دالي بيلند (أياكس)، فيرجيل فان ديك (ليفربول/ إنجلترا)، دينزل دومفريس (أيندهوفن)، داريل جانمات (واتفورد/ إنجلترا)، تيرنس كونجولو (هدرسفيلد تاون/ إنجلترا)، تاون ماتياس دي ليخت (أياكس)، كيني تيتي (أوليمبيك ليون/ فرنسا)، ستيفان دي فري (إنتر ميلانو/ إيطاليا).





خط الوسط: دوني فان دي بيك وفرينكي دي يونج (أياكس)، ستيفن بيرجويس (فينورد)، دافي بروبر (برايتون آند هو ألبيون/ إنجلترا)، مارتن دي رون (أتالانتا/إيطاليا)، كيفن ستروتمان (أوليمبيك مارسيليا/ فرنسا)، بابلو روساريو (أيندهوفن)، رود فورمر (كلوب بروج/ بلجيكا)، جورجينيو فاينالدوم (ليفربول).



خط الهجوم: ريان بابل (فولهام/ إنجلترا)، ستيفن بيرجوين ولوك دي يونج (أيندهوفن)، ممفيس ديباي (أوليمبيك ليون)، كوينسي بروميس (إشبيلية/إسبانيا)، توني فيلهينا (فينورد)، فوتر فيجورست (فولسبورج/ ألمانيا).

بلجيكا لن تغامر بلوكاكو



بينما يستضيف منتخب بلجيكا نظيره روسيا على استاد الملك بودوان، بقيادة الحكم أوفيديو ألين هاتيجان، وسيعاونه الثنائي أوكتافيان سوفري وسيباستيان أيوجين جيورجها، وسيكون كونستانتين سيباستيان كوليستكو حكمًا رابعًا، ضمن مباريات المجموعة التاسعة.

وشهدت قائمة المنتخب البلجيكي، بقيادة مديره الفني روبرتو ماريتينز، استبعاد نجم وسط مانشستر سيتي، كيفين دي بروين؛ بسبب الإصابة، علما أن بلجيكا تقع في المجموعة التاسعة بالتصفيات، بجانب روسيا وإسكتلندا وقبرص وكازاخستان وسان مارينو، وجاءت قائمة منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، سيمون مينيوليه، ماتز سيلس.

الدفاع: توبي ألديرفيلد، ديدريك بوياتا، موسى ديمبلي، جاسون ديناير، براندون ميشيلي، توماس فيرمايلين، يان فيرتونخن.

الوسط: يانيك كاراسكو، تيموثي كاستان، ناصر الشاذلي، توماس مونييه، ليندر ديندونكر، دينيس برايت، يوري تيليمناس، هانس فانكن.

الهجوم: كريستيان بينتيكي، إيدين هازارد، ثورجان هازارد، عدنان يانوزاي، دريس ميرتينس، ليوناردو تروسارد، ميشي باتشواي، روميلو لوكاكو، ديفوك أوريجي.

وأكد روبيرتو مارتينيز أن لاعبه روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، لن يلحق بمواجهة روسيا، وذلك بعد أن تعرض لوكاكو للإصابة في مباراة وولفرهامبتون الماضية، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "علاقتنا مع مانشستر يونايتد مميزة، والشيء الوحيد الذي نهتم من أجله هو جاهزية روميلو لوكاكو للمباريات، ونحن نريده أن يكون في جاهزيته الكاملة، بالطريقة الصحيحة، أنا سعيد بمراحل تعافيه، لكن حتى هذه اللحظة لا يزال غير متاح لمواجهة روسيا".

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وواصل المدرب الإسباني: "لوكاكو لاعب كبير لم يأتِ بين ليلة وضحاها، لقد سجل 16 هدفا، وهو حاليا الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، أحيانا الهداف يمر بفترة سيئة، وأحيانا أخرى لا. لن نغامر بمشاركته في هذه المباراة، سيشارك عندما يكون جاهزا بصورة كاملة".

مودريتش يكشف سلاح كرواتيا



ويحتضن استاد ماكسيمير ستاديون، في تمام الساعة الـ9:45 مساءً، لقاء منتخب كرواتيا أمام أذربيجان، بقيادة الحكم جيورجي كاباكوف، وسيعاونه الثنائي مارتين مارجاريتوف وديان فالكوف، بينما سيكون نيكولا بوبوف حكمًا رابعًا، ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

وأكد لوكا مودريتش لاعب وقائد منتخب كرواتيا، سعيه وزملائه لخوض التصفيات، بالمستوى الذي خاض به الفريق مونديال روسيا الصيف الماضي، حيث قال مودريتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "ليس من الصعب تحفيزنا، بغض النظر عن خصومنا، فالرغبة ما زالت كما هي، الانتصار وتشجيع بعضنا بعضا والتركيز، ولا يوجد لدينا أي شكوك في خطتنا".

وأضاف أفضل لاعب في العالم: "نحن بحاجة لبدء التصفيات بشكل جيد، لأن هذه المباريات مؤهلة للبطولة، ولا يمكننا التراخي لأن كل خصم يريد الفوز علينا، لا سيما بعد وصولنا لنهائي المونديال، ونحن بحاجة للعودة إلى المستوى الذي كنا عليه في المونديال، والبداية بنفسي".

وفي ما يلي جميع مواجهات اليوم في التصفيات المؤهلة ليورو 2020:



- كازاخستان × إسكتلندا الساعة 5

- قبرص × سان مارينو الساعة 7

- كرواتيا × أذربيجان الساعة 9:45

- سلوفاكيا × المجر الساعة 9:45

- إيرلندا الشمالية × إستونيا الساعة 9:45

- هولندا × روسيا البيضاء الساعة 9:45

- بلجيكا × روسيا الساعة 9:45

- النمسا × بولندا الساعة 9:45

- مقدونيا × لاتفيا الساعة 9:45

- الكيان الصهيوني × سلوفينيا الساعة 9:45