شكرا لقرائتكم خبر عن «أزارو» ينتظم في مران الأهلي بعد عودته من المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام 30 مارس الجاري، ضمن مواجهات بطولة الدوري الممتاز المصري.
وكان أزارو، قد استغل فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، عقب مباراة شبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا، في السفر إلى المغرب لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.
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