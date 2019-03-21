شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يصرف مكافأة فوز للاعبين ويطالب بحكام أجانب لمباريات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر رئيس نادى الزمالك صرف مكافأة الفوز لفريق الزمالك بالرغم من التعادل أمام المقاولون العرب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «اللاعبون لم يقصروا وواجهنا 16 لاعباً في الملعب و5 حكام».

وهاجم رئيس الزمالك الحكم محمد الحنفى حكم مباراة الأبيض والمقاولون العرب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وأكد رئيس الزمالك أن ناديه لن يخوض مبارياته المقبلة في الدورى المصرى بحكام مصريين، وأن قراره النهائى خوض المباريات المتبقية بالحكام الأجانب.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع ضيفه المقاولون العرب، بنتيجة 2-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري.

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تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق مدافعه محمود حمدي «الونش» في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول والمباراة.

وفي الشوط الثاني استطاع لاعب المقاولون العرب عبدالوهاب إسماعيل إدارك هدف التعادل في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 63 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك، سددها محمود علاء وتصدى لها محمود أبوالسعود حارس المقاولون لترتد إلى أحمد زيزو، مسجلًا هدف التقدم في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 80 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى وهذه المرة لصالح المقاولون العرب سددها أحمد على مهاجم المقاولون، مسجلًا الهدف الثاني وهدف التعادل.

بتلك النتيجة يفقد الزمالك نقطتين قبل مباراة القمة المرتقبة مع الأهلي يوم 30 مارس المقبل.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 53 من 22 مباراة متصدراً الدوري، بينما وصل رصيد المقاولون إلى النقطة 35 من 25 مباراة في المركز السادس.