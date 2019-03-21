شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك يحارب ضد الجميع.. ومتشوقون لـ«القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على التعادل مع المقاولون بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك: «من بداية المباراة وهناك تعنت واضح ضدنا من الحكم محمد الحنفي، في أكثر من كرة، وقلنا قبل ذلك، الزمالك لن يحصل على بطولة بسهولة ويحارب ضد الجميع».

وأضاف المشرف العام: «الموضوع بقى شكله بايخ أوي، عمرنا ما هاجمنا حكم ولكن الأمر زاد عن حده، حاولنا على قد ما نقدر الوقوف بجانب الحكام المصريين ولكن لن يكون ذلك على حساب الزمالك».

وتابع أمير مرتضى: «لم نتحجج أو رفضنا خوض اللقاء أو طلبنا التأجيل مثل بعض الفرق الأخرى، رغم أننا كنا في مهمة مصيرية بالجزائر، الكرة لا تتحمل ثلاثة أو أربعة أخطاء تؤثر على النتيجة، الحكم كان قاصد يفسد اللقاء».

واستطرد: «أريد طمأنة الجماهير نحن نسير في الطريق الصحيح، هذه الأخطاء تزيدنا إصرارا على حسم البطولة».

Advertisements

وواصل أمير حديثه قائلا: «الزمالك سيجعل الدوري يُحسم في المستطيل الأخضر، لن نحتاج إلى مساعدة أحد كما يفعل الآخرون، لن نحتاج إلى قوة خارجية مثل البعض الذي كان يتباهى على قناة الأهلي بأن الدوري سيحسم خارج المستطيل الأخضر».

وأضاف المشرف العام: «الدولة أكبر من أن تقف بجانب نادٍ معين، كل الفساد الذي يُجرى ضد الزمالك يزيدنا إصرارا وغلا في الملعب، وسيجعل البطولة لها طعم، بالنسبة لنا البطولة الواحدة التي نحصل عليها بشرف، أفضل من 10 نحصل عليها بالحكام مثل البعض».

وأكمل: «تحدثنا مع اللاعبين الفترة الماضية عن وجود ضغوطات من الحكام، ولكن في النهاية هناك أخطاء متعمدة ركلة جزاء ليست لها علاقة بركلات الجزاء، وكذلك لدينا ركلة جزاء».

وتطرق أمير مرتضى، للحديث عن لقاء الأهلي قائلا: «لاعبو الزمالك متشوقون لهذه المواجهة».

وكشف عن مفاجأة كبيرة، حيث أكد أن الحكم محمد الحنفي وجه سؤالا لفرجاني ساسي حول عدد البطاقات الصفراء التي حصل عليها، الأمر الذي جعل الدولي التونسي يتعجب.

وقال أمير: «كنا متفقين مع اللاعبين على ألا يصرحوا بعدد البطاقات بشكل صريح حتى لا يكون هناك تعنت ضدهم».

واختتم: «الجميع يعلم أن الزمالك أفضل وأقوى فريق في مصر على المستوى الهجومي والدفاعي، بطمن الناس الزمالك سيحصل على أكثر من بطولة هذا الموسم».