شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعقد جلسة مع طبيب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، في حضور مترجم الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والتعرف على آخر المستجدات في برنامجهم العلاجي والتأهيلي.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري.