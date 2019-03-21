شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة خاصة من «مصر للطيران» لنقل المنتخب القومي للنيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصصت شركة مصر للطيران، طائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب القومي المصري الأول لكرة القدم، إلى نيامي عاصمة النيجر. وحملت الرحلة حروف وأرقام ms3119 وستقلع الرحلة من مطار برج العرب الدولي، حيث سيلعب الفريق المباراة الاخيرة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بمصر في يونيه المقبل.

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