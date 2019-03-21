برشلونة يقترب من لاعب أياكس

حدد الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد فريق أياكس أمستردام، وجهته المقبلة، بعدما قرر اللاعب أن يكون هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق الهولندي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مينو رايولا، وكيل أعمال دي ليخت، يريد أن يذهب موكله لأحد أكبر الأندية الأوروبية في الموسم الجديد، وتحقيق أكبر استفادة من الشاب الهولندي سواء بالرحيل إلى برشلونة، أو ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو أحد فرق الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

لكن دي ليخت (19 عامًا) يرغب في مزاملة مواطنه فرينكي دي يونج في برشلونة، ولا ينظر اللاعب إلى الأموال، لذلك سيحاول البلوجرانا استغلال رغبة قائد أياكس، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم العلاقة المتوترة بين برشلونة ومينو رايولا وكيل دي ليخت، إلا أن تواجد مارك أوفرمارس في منصب المدير الرياضي لأياكس، سيساعد على إتمام الصفقة، خاصة أنه كان لاعبًا سابقًا في صفوف البارسا.

جدير بالذكر أن فرينكي دي يونج وقع لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونًا كمتغيرات، وسينتقل للبارسا عقب الموسم الجاري.