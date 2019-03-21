طائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب إلى النيجر

تنقل الشركة الوطنية “مصر للطيران” الناقل الرسمي للكرة المصرية، اليوم الخميس، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على متن طائرة خاصة، تحمل رقم ms 3119 من مطار برج العرب إلى نيامي عاصمة النيجر.

وتواجه مصر، النيجر، يوم 23 مارس الجاري، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم 2019.

كان خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب قرر اصطحاب 25 لاعبًا لمواجهة النيجر، بعد انضمام لاعبي الزمالك إلى البعثة عقب مباراة المقاولون التي أقيمت أمس.

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