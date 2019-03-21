شكرا لقرائتكم ماتياس دى ليخت يفضل الانتقال لبرشلونة الصيف المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار ماتياس دى ليخت مدافع أياكس الهولندى، الانتقال إلى برشلونة الإسبانى من بين عدة أندية أوروبية تسعى للتعاقد معه الصيف المقبل.

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن مدافع أياكس الهولندى أخطر مينو رايولا وكيل أعماله أن رغبته النهائية هى الانتقال إلى صفوف برشلونة الموسم المقبل، وهو ما يُطمئن إدارة البلوجرانا على إتمام الصفقة بشكل نهائى.

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أوضحت الصحيفة، إن إدارة برشلونة إتخذت قرارها النهائى بالتوقيع مع ماتياس دى ليخت ونقله إلى كامب نو فى صيف 2019، مثلما حدث مع زميله فرينكى دى يونج، الذى سيبدأ مهمته رسمياً مع البارسا بدءاً من الموسم المقبل.

أضافت الصحيفة، إن مسئولى برشلونة قرروا إرسال وفداً لمشاهدة ماتياس دي ليخت فى مباراة هولندا أمام ألمانيا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 والمقرر إقامتها الأحد المقبل، على الرغم من الاقتناع بمستواه الفنى وقدراته الفائقة على الجانب الدفاعى قبل هذا اللقاء.

ويتنافس عدد من الأندية الأوروبية على ضم ماتياس دي ليخت مع برشلونة وهم بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد ويوفنتوس.